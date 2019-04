Buitenspeeldag op twee Kesselse speellocaties Antoon Verbeeck

10 april 2019

Voor het twaalfde jaar op rij neemt de gemeente Nijlen deel aan de Buitenspeeldag, dit jaar op woensdag 24 april. Kinderen kunnen tussen 13 en 17 uur terecht op twee speelplekken in Kessel, waar extra animatie wordt voorzien. Rond Sporthal De Putting aan de Grote Puttingbaan staat er een springkasteel en vinden er initiaties skaten en dansen plaats. Je vindt er ook een hindernissenrun, een pannabox met voetbaltornooi, volksspelen, gladiatorfun, fotozoektocht, lasergames en een speeltuin. Rond het speelterreintje in de wijk Tweebunder-Seringenhof zijn er een zoektocht, springkasteel, gekke fietsen, speeltuin, dansen en pleinspelen. Iedereen kan gratis deelnemen. Spelende kinderen blijven steeds onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van de ouders. Een aantal activiteiten wordt begeleid door animatoren maar zij zorgen enkel voor een vlot en veilig verloop. Meer info vind je op www.buitenspeeldag.be of www.jeugdnijlen.be.