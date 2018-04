Buitenspeeldag in Beve 06 april 2018

Voor het elfde jaar op rij neemt de gemeente Nijlen deel aan de Buitenspeeldag op woensdag 18 april. Van 13 tot 17 uur wordt iedereen opgeroepen om buiten te spelen en te sporten. Deze keer in Bevel waar op twee speelplekken heel wat amusement voorzien is. Zo zijn er een skatepark, springkastelen, initiatie skaten, dansen, hindernissenrun, sumoworstelen, een klimkooi en voetbal aan de Kiezelweg in Bevel. In het speelbos op Kruiskensberg aan de Kruiskensbaan, is er een zoektocht, avontuurlijke spelletjes, lasergames, touwenparcours en een speleobox. Verplaatsingen kunnen met de huifkar of de fiets. Er is begeleiding van jeugdconsulent Gunther Melis en animatoren. Het toezicht en de verantwoordelijkheid blijft bij de ouders. De Buitenspeeldag is gratis. (WAE)