BMW en Hyundai zoeken personeel op schoolbanken 17 mei 2018

02u53 0 Nijlen Vijtig vijftien- en zestienjarige leerlingen van het Githo Nijlen hebben gisterennamiddag vier verschillende workshops rond autotechniek gevolgd.

Kwam aan bod: Hybride Wagens, Onderhoud en Motoren, Elektrische Wagens en Autodiagnose. "Dit in samenwerking met de Hogeschool Thomas More en autoconstructeurs BMW, Hyundai en Lotus. Reden is dat autoconstructeurs en hun dealers al jaren op zoek zijn naar geschoold personeel en ze niet kunnen vinden", zegt technisch adviseur Jan Van Weert, verantwoordelijke van het Githo.





Rode Duivels

Leerkrachten van het Githo gaven les en na afloop kregen alle leerlingen een goodiebag mee naar huis. BMW stak in drie van de vijftig goodiebags tickets voor een match van de Rode Duivels. Voor drie leerlingen een leuke verrassing.





(WAE)