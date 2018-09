Bingo Ladys knallen bij schoolbegin BERTJE WARSON

03 september 2018

Liefst 457 kinderen werden 's morgens feestelijk onthaald op de rode loper en 's namiddags volgde een knallend feest met de 'Bingo Ladys'. Die waren gehuld in een bollenkleed met felle zwarte en groene kleuren en zij verkondigden: "Ons pittig thema dit jaar is 'Bingo! Grijp je kans in Calasanz'". Alle kinderen kregen een heuse bingokaart waar ze het ganse schooljaar leuke opdrachtjes op kunnen invullen. Liedjes zingen, touwtje springen of een leuke tekening maken. We houden zelfs 'Bingo-weken' en de juffen switchen van klas", vertelt directeur Lieve Witvrouwen die alle namen kent van de 457 kinderen. Zij weet zelfs waar elk kindje uitstekend in is!