Betrapte dief: "Ik moest gaan plassen" 31 mei 2018

Twee mannen uit Brussel van 30 en 35 jaar stonden terecht voor een inbraakpoging in een woning in Kessel in augustus 2017. Ze werden op heterdaad betrapt op de oprit van een woning. "Ik moest gaan plassen", zei de dertiger. Ook zijn kompaan beweerde dat hij niets met de feiten te maken heeft. De jongste van het duo kreeg in ons land al een zware veroordeling voor een inbraak in bende. Deze tenlastelegging werd ook deze keer meegenomen in de vordering van het parket. Tegen hem werd vijf maanden effectief geëist, voor zijn kompaan kon er gelet op zijn blanco strafblad nog een straf met uitstel worden opgelegd. Beide dertigers vroegen om de vrijspraak. Of de rechter hierop zal ingaan, weten we binnen een maand. (TVDZM)