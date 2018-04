Balletje trappen 19 april 2018

De kinderen amuseerden zich rot gisteren op de Buitenspeeldag in Bevel. Aan de Kiezelweg konden ze naar hartenlust skaten, dansen en voetballen. Er was ook een grote brandweerwagen als springkasteel. Ze konden ook in de klimkooi en leerden zelfs sumoworstelen. In het speelbos op Kruiskensberg was er een zoektocht, avontuurlijke spelletjes, lasergames, touwenparcours en een speleobox. "Wij hebben ook op de huifkar gezeten en hebben zo fijn buiten kunnen spelen", klonk het enthousiast bij de kinderen. Mama's hadden het te warm in de zon en zochten de schaduw van het springkasteel op. (WAE)