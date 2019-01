Babysit van Gezinsbond nodig? Kijk online Antoon Verbeeck

10 januari 2019

Wie in Nijlen een babysitter van de Gezinsbond wil inschakelen, moet voortaan online zijn aanvraag indienen. De kennismakingsgesprekken met ouders vinden vanaf nu ook plaats tijdens een maandelijkse zitdag die Gezinsbond zal houden, elke tweede dinsdag van de maand in dienstencentrum De Wolmolen. Vrijwilliger Monique Verhagen, 32 jaar lang het aanspreekpunt voor zowel ouders als babysitters, neemt afscheid. “Meer dan 100 babysitters werden door haar begeleid. Gezinsbond Nijlen roept daarom alle leden en oud-gebruikers van de babysitdienst op om de komende dagen een dankkaartje te sturen naar Monique want het stopzetten van zo’n jarenlang engagement kan niet zomaar passeren. En uiteraard wordt ze ook nog in de bloemetjes gezet door de lokale afdeling zelf”, deelt Gunther Melis mee, voorzitter van Gezinsbond Nijlen. De online aanvragen verlopen via www.kinderoppasdienst.be.