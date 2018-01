Baasje krijgt 6 maanden cel voor bijtgrage honden 20 januari 2018

02u52 0 Nijlen De correctionele rechter in Mechelen heeft Koen W. uit Nijlen schuldig bevonden aan onvrijwillige slagen en verwondingen. Twee honden van de Nijlenaar zijn begin februari 2017 uitgebroken en hebben een wandelaarster aangevallen. Dat kost W. zes maanden effectieve celstraf.

De vrouw was destijds samen met haar beagle aan het wandelen in Dorsel. Plotseling hebben twee pitbulls haar hond aangevallen. De vrouw trok de dieren uit elkaar. Hierop richtten de aanvallers zich op de vrouw. "Mijn cliënt raakte gewond aan haar hand", vertelde de raadsman van het slachtoffer. "Ze kreeg een beet van de pitbulls."





"Voorbeeld"

Het was niet de eerste keer dat de honden zijn uitgebroken of zich agressief hebben gedragen. Naar verluidt was de gemeente de situatie zelfs al een tijdje aan het opvolgen. Het parket was van oordeel dat er een gebrek aan bewakings- en voorzorgsmaatregelen was. "Er moet dus een voorbeeld gesteld worden. Meneer haalde gevaarlijke dieren in huis. Hij is als enige verantwoordelijk voor de bewaking en voor veiligheidsmaatregelen in verband met de honden en de buurt", luidde het in de vordering van de openbare aanklager. De beklaagde kwam enkele weken geleden niet opdagen voor de behandeling van de zaak. De rechter volgde de aanklager en veroordeelde W. bij verstek tot een effectieve celstraf van zes maanden en een boete van 1.600 euro. Aan de wandelaarster zal hij een schadevergoeding moeten betalen van net iets meer dan 1.500 euro. (TVDZM)