Amper 40% vindt het veilig om te fietsen in Nijlen 22 maart 2018

02u59 0 Nijlen Slechts 40% van de inwoners van Nijlen vindt het veilig om te fietsen in de gemeente. Liefst 46% van de bevraagde Nijlenaars vindt dat kinderen zich niet veilig kunnen verplaatsen. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse statistieken over lokale besturen.

Groen en Open Vld Nijlen, die samen naar de kiezer trekken, zien bevestigd dat er te weinig aandacht is voor de zwakke weggebruiker. "Ik stel vast dat er bijvoorbeeld in 2013 meer en betere fietsenstallingen werden beloofd na een vraag van mezelf in de gemeenteraad en dat men in 2018 exact dezelfde belofte maakt", zegt Lien Du Four. "Al minstens 18 jaar loopt het fietsbeleid in Nijlen mank."





Open Vld en Groen lanceren een filmpje rond veilig fietsen, burgers kunnen digitaal reageren via groenopenvld@gmail.com. (WAE)