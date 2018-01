Afval gedumpt op parking Kesselse Heide 02u54 0

Er is bouwafval gedumpt op de parking van provinciaal natuurgebied de Kesselse Heide. "Die persoon heeft kamers uitgebroken en bakstenen en tegels gewoon gestort op de parking. Dit is gewoon schandalig", zegt burgemeester Paul Verbeeck (CD&V). "Er lag ook een vuilniszak bij en we hopen dat de politie de dader vindt. Op de parking staan geen camera's, maar we hebben wel een mobiele camera die aan populaire sluikstortplekken regelmatig opgesteld staat. Dit afval kan je perfect naar het containerpark brengen of door een containerverhuurfirma laten ophalen. De dader riskeert een fikse GAS-boete en moet de kosten van de opruiming betalen. Die kunnen tot 400 euro oplopen", waarschuwt Paul Verbeeck. (WAE)