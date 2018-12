Affiche toont nieuwjaarszangers dat ze welkom zijn Antoon Verbeeck

05 december 2018

14u58 0

De gemeente Nijlen roept haar inwoners op om op 31 januari een affiche te hangen, om aan te tonen dat nieuwjaarszangers welkom zijn. Net als de afgelopen jaren zal de gemeente tijdens de kerstdagen in alle brievenbussen een affiche steken. Wie eind december geen affiche ontvangen zou hebben, kan er ook eentje afhalen in het gemeentehuis. De actie is een initiatief van het lokaal bestuur Nijlen en de kinderraad en krijgt dit jaar ook weer de speciale steun van Kempens Karakter, de erfgoedcel, die daardoor ook in andere Kempense gemeenten zo navolging krijgt. Bovendien werden in een aantal klassen bij de jongste kinderen zangzakken uitgedeeld. Vorig jaar kregen de kinderen uit de tweede kleuterklas er allemaal ook al eentje. “Tot slot nog een warme oproep aan onze inwoners: ben je zelf niet thuis, hang een briefje klaar voor de kinderen en spreek eventueel met je buren af om samen iets te geven. Ook in appartementsgebouwen is het fijn dat er iemand klaar staat voor de zangertjes”, deelt de gemeente mee.