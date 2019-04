5x uit in de Kempen dit weekend Onze tips voor het weekend van 5 tot 7 april Annelin Marien

05 april 2019

LIER Closet Sale Brood en Bloemen

Zondag kan je in Brood en Bloemen niet enkel terecht voor een lekkere lunch, maar voor één keer ook om kleren te shoppen. De eigenaressen organiseren er namelijk een closet sale van 14 tot 18 uur, waarbij fashionista’s kleren kunnen kopen en verkopen. Ben je dus nog op zoek naar stijlvolle tweedehandskleren, kan je zondag zeker eens een kijkje gaan nemen op de Liersesteenweg 78.

EMBLEM Ontbijttennis

Het tennisseizoen wordt zondag bij TC Emblem feestelijk ingezet met een lekker ontbijt. Om 9 of 11 uur staat er een ontbijt klaar, voor 12 euro per persoon of 6 euro voor kinderen onder de 12 jaar. Inschrijven kan via deze link, ook niet-leden zijn welkom. Tennisschool Tension zal ook leuke tennisactiviteiten voorzien vanaf 10 uur, voor jong en oud. En zo is het tennisseizoen weer voor geopend verklaard!

ZANDHOVEN Bonsoir 25+ Retro Edition

Vrijdagavond komen DJ’s Jan Vervloet, DJ Wout en Mr. E een feestje bouwen in De Populier in Zandhoven. Vanaf 21 uur zijn 25-plussers welkom voor de allereerste party van 2019 van Bonsoir, en je kan tot 3 uur doorgaan. Tickets voor de Retro Edition zijn verkrijgbaar via deze link, en kosten 11 euro.

NIJLEN Kroenkel Zingt

Vrijdagavond zullen drie coverbands jeugdhuis Kroenkel in Nijlen laten zingen! Het wordt een avond vol klassiekers, meezingers en swingbare hits. Inkom is gratis, bier kost 1,5, en iedereen is welkom vanaf 20 uur. De sfeerbrengers zijn Sub-Lime band, een 5-koppige rockgroep, BOOM, twee broers die oude en nieuwe popmuziek in een akoestisch jasje brengen, en Moules Parquées, die de Franstalige chansons bovenhalen. Wie de stem eens wil smeren, kan vrijdagavond dus terecht in Kroenkel.

HEIST-OP-DEN-BERG Dansvoorstelling Home

Na dansvoorstelling ‘Believe’ in 2017 staan de dansers van Movere dit jaar opnieuw op de planken en deze keer met de voorstelling ‘Home’. Vrijdagavond om 19 uur is er een voorstelling, en zaterdag om 13 uur 30 en 17 uur 30, in Cultuurcentrum Zwaneberg. Alle groepen van danscentrum Movere zullen het publiek trachten mee te nemen in een verhaal over geluk, jezelf thuis voelen en thuis komen. Kaarten kosten 10 euro of 8 euro voor kinderen, en kan je bestellen op tickets.danscentrummovere.be.