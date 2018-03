130 kinderen spelen en tennissen met Kastaar bij TC Molenbos 30 maart 2018

In Tennisschool Molenbos was het onlangs feest. Stein Celis en Nick Vets, die de tennisschool runnen, organiseerden samen met Kastaar, de mascotte van Tennis Vlaanderen, een geweldig feest voor liefst 130 kinderen. "Vanaf 2,5 krijgen kleuters hier aangepaste en leuke bewegingslessen. Wij hebben 1.100 leden van wie 525 kinderen onder de 12 jaar en daarom kwam Kastaar ook onze kidstoer ondersteunen. Voor de grotere kinderen werden echte wedstrijdjes georganiseerd. Samen met de 107 tieners en 435 volwassenen kunnen we stellen dat de club schittert als nooit voorheen", zeggen Stein en Nick.





(WAE)