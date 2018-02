100 inwoners erbij in 1 jaar 15 februari 2018

Het aantal inwoners in de gemeente Nijlen blijft groeien, van 22.688 begin 2017 naar 22.799 dorpsgenoten dit jaar. In 2017 zagen 182 Nijlenaars het levenslicht, terwijl er 221 overleden. Dat de bevolking toch aangroeit, komt omdat maar liefst 1.038 mensen naar Nijlen zijn verhuisd tegenover 889 vertrekkers. Gespreid over een totaal van 9.620 gezinnen telt Nijlen nu 11. 534 vrouwen en 11.265 mannen. Er wonen 13.036 inwoners in Nijlen, 2.219 in Bevel en 7.544 in Kessel. De Nederlanders blijven met ruime voorsprong de grootste groep bij de inwoners met een andere nationaliteit. Zij waren eind 2017 met 112. Op de tweede plaats komen de Portugezen met 37 personen, gevolgd door de 31 Polen, 20 Duitsers, 18 Engelsen, 17 Spanjaarden en 13 Marokkanen. (WAE)