"Zelfs op zebrapad ben je niet veilig" VIJFARMENKRUISPUNT LEVENSGEVAARLIJK VOOR ZWAKKE WEGGEBRUIKERS BERTJE WARSON

06 maart 2018

02u45 0 Nijlen "Het vijfarmenkruispunt in Nijlen-centrum is té onveilig voor zwakke weggebruikers. Dat moet nù aangepakt worden", zegt raadslid René Van Goubergen (Open Vld). "Of moeten er nog meer verkeerslachtoffers vallen?", vult Betty Stevens (73) aan, die enkele weken geleden zwaargewond raakte nadat een BMW haar op het zebrapad aanreed. Enkele jaren geleden viel er zelfs een dode te betreuren.

"De verkeerssituatie voor fietsers en voetgangers op het vijfarmenkruispunt in het centrum van Nijlen is zeer gevaarlijk. Op de Gemeentestraat (N13), komen de Statiestraat, Kerkstraat, Albert Kanaalstraat (die overgaat in de Broechemsesteenweg) en Nonnenstraat samen uit op een zeer onoverzichtelijk en gevaarlijk kruispunt. Een wirwar van auto's staat er dagelijks aan te schuiven. Als het licht op groen springt, mogen automobilisten, maar ook fietsers, doorrijden. Voetgangers steken tegelijkertijd het zebrapad over richting Bevel. Fietsers, die het kruispunt overrijden, weten vaak niet naar waar kijken en voetgangers zijn zelfs niet veilig op het zebrapad", legt René Van Goubergen uit.





Doodsbang

Betty Stevens (73) vertelt dat ze enkele weken geleden ze op het zebrapad aan de kerk opgeschept werd door een jongeman met een BMW, die plankgas gaf toen de lichten op groen sprongen. "Ik werd overhoop gereden. Het ging zo snel dat ik me er niets meer van herinner. Een politieman stond plots naast mij en zei dat ik door de spiegel van de auto werd meegesleurd. En dat ik veel geluk had gehad... Een ambulance bracht mij naar de spoedafdeling van het ziekenhuis van Lier. Mijn ruggewervels en ribben zijn zwaar geraakt, mijn rechtervoet stond scheef en mijn elleboog is er erg aan toe. Ik heb weken niet kunnen slapen van de pijn en de dokter zegt dat de revalidatie een jaar gaat duren."





Schoolkinderen

Betty vreest dat zij niet het laatste slachtoffer zal zijn. "Ik ben nog zeer vinnig en verbijt de pijn, helaas durf ik niet meer alleen het zebrapad over te steken. Mijn man, dochter of iemand die ik ken, helpen me nu. Er moet dringend iets gebeuren. De kinderen van de scholen in de Nonnenstraat en de Albert Kanaalstraat moeten het kruispunt elke dag oversteken. Ze gaan toch niet wachten tot er nog ongevallen gebeuren?, vraagt Betty zich af.





Voorsprong op auto's

Raadslid Van Goubergen vraagt zich af of voor de voetgangers het groen licht geen 20 of 30 seconden voorsprong kunnen krijgen op de auto's die uit de Gemeentestraat richting Bevel rijden. "Mijn grootste ontgoocheling is echter dat de ringweg, die door het Vlaams Gewest gepland was , werd afgeschaft door CD&V en NNU voor bouwgrond. Nochtans was dat dé oplossing."





Burgemeester Paul Verbeeck (CD&V) zal het probleem aankaarten bij het Vlaams Gewest. "We kunnen het licht niet langer op groen zetten, want dan moeten we dat overal op het kruispunt doen. Dat zou langere files opleveren. Hopelijk kan het Vlaams Gewest soelaas bieden", antwoordt de Nijlense burgemeester.