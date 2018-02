"Werken Berlaarsesteenweg duren te lang" 07 februari 2018

René Van Goubergen (Open Vld) vindt dat de werken aan de Berlaarsesteenweg veel te lang duren. Paul Laurijssen, schepen van Openbare Werken (CD&V) zegt dat de werken in juni worden opgeleverd.





Sinds 2 augustus 2017 is de straat onderbroken voor de werken van een dubbelrichtingsfietspad en gescheiden rioleringstelsel. "Iedereen vraagt zich af wanneer deze weg terug opengesteld wordt voor het verkeer. Deze onderbroken verkeersader richting Berlaar zorgt voor grote omleidingen via Lier of Bevel. Dit lijdt tijdens de spitsuren tot files. 's Morgens is het van ver op de Liersesteenweg in Kessel aanschuiven tot aan de Ring in Lier. Door de werken zijn de handelaars moeilijker bereikbaar en zij hebben minder omzet. Kan de Berlaarsesteenweg niet al in één richting worden opengesteld?", vraagt Van Goubergen zich af. "Wij hadden gehoopt nog voor nieuwjaar beton te storten maar door de weeromstandigheden kon dit niet, we wachten nu op beter weer", zegt schepen Paul Laurijssen. (WAE)