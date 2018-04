"Wegversmallingen gevaarlijk voor fietsers" 05 april 2018

Op de Oude Bevelsesteenweg en de Grote Puttingbaan werden onlangs wegversmallingen geplaatst. Maar die maken het extra onveilig voor fietsers, zegt Lien Du Four (Groen). "De versmallingen remmen het verkeer onvoldoende af en zorgen juist voor heel gevaarlijke situaties wanneer een auto en fietser op hetzelfde moment hier passeren. Wij stellen voor om een zone 50 in te voeren van de Oude Bevelsesteenweg van in Bevel tot aan de N13 en om dit via trajectcontrole te controleren", aldus Lien Du Four. Schepen Paul Laurijssen (CD&V) antwoordt dat de snelheid een probleem is. Trajectcontrole met 50 km per uur invoeren kan niet want de school ligt in zone 30. (WAE)