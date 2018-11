“Verkeersdrukte aan Sint-Calasanz zorgt voor onveilige situaties” Moeder van drie luidt alarmbel Antoon Verbeeck

08 november 2018

17u51 5 Nijlen De verkeersdrukte in de schoolomgeving van basisschool Sint-Calasanz in de Nonnenstraat moet volgens moeder van drie Tine Van Leemput-Bogaerts aangepakt worden. Haar zoontje werd tot tweemaal toe ei zo na voor de schoolpoort aangereden door gehaaste ouders. Volgens de moeder én de gemeente zijn er voldoende alternatieven in de schoolomgeving om kinderen veilig naar school te brengen.

“Ik woon op honderd meter van de school en toch krijg ik mijn kinderen niet veilig tot aan de schoolpoort. Op één maand tijd werd mijn zoontje bijna twee keer aangereden, en dat op het zebrapad voor de school. Gelukkig konden de bestuurders nog net op tijd remmen, waardoor de bumpers lichtjes tegen het been van mijn zoon tikten. We kwamen met de schrik vrij”, vertelt Tine.

“Er wordt dubbel geparkeerd en op het zebrapad geparkeerd. Eens ze hun kinderen hebben afgezet, willen ouders zo snel mogelijk vertrekken en hebben ze geen oog voor de andere kinderen en wagens. Vooral ‘s morgens is het er chaos. Na schooltijd worden de kinderen bij het naar buiten gaan begeleid door leerkrachten, maar ook dan is het een drukte. Binnenkort is het donker wanneer we de kinderen aan de school afzetten. Ik hou mijn hart al vast.”

“Op nog geen honderd meter van de school zijn er twee parkings. De leerkrachten begeleiden zelfs rijen met leerlingen tot aan die parkings, maar die rijen zijn zeer kort. De school is nu met een stuurgroep naar oplossingen aan het zoeken, voorlopig met leerkrachten en binnenkort ook met ouders en buurtbewoners. Het wil vooral de ouders en grootouders sensibiliseren. Misschien is een schoolstraat of een politieagent aan de schoolpoort ook een optie? Wanneer er een agent staat, houden de mensen zich wél aan de regels. Maar wanneer die zijn rug draait, is het weer zoals vroeger”, besluit Tine.

René Van Goubergen (Open Vld) plaatste de verkeersdrukte op de gemeenteraadsagenda. Onderwijsschepen Griet Van Olmen en schepen van Mobiliteit Paul Laurijssen (beiden CD&V) hebben weet van de situatie.

“Het is zeker niet zo dat er te weinig gecontroleerd wordt door de politie. Dat gebeurt op regelmatige basis. Alleen kunnen we dat niet systematisch doen, aangezien een agent aan de schoolpoort op ieder moment kan opgeroepen worden. Een schoolstraat, waarbij bij begin en einde van de school een straat tijdelijk verkeersvrij wordt gemaakt, willen we zeker in overweging nemen. Dit moet samen met de school, de ouders, de politiezone en onze beleidsadviseur mobiliteit bekeken worden”, zegt Van Olmen.

“Sint-Calasanz doet zelf haar best om de ouders te sensibiliseren. In de Nonnenstraat en Kerkstraat bevinden zich op wandelafstand van de school parkings en als gemeentebestuur hebben we een verbinding gemaakt tussen de parking in de Nonnenstraat en de school langs het Beekpark. Er zijn in de buurt dus voldoende opties.”