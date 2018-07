'Lokale helden' gezocht voor duurzame toekomst 24 juli 2018

02u30 0 Nijlen Nijlen is op zoek naar inwoners, verenigingen en bedrijven die zich inzetten voor een duurzame toekomst. Die mensen verdienen het om in de bloemetjes gezet te worden.

Dat gebeurt nu in het kader van de campagne 'lokale helden voor globale doelen'. Je 'duurzaam inzetten' kan op vele manieren. Denk maar aan de plaatsing van milieuvriendelijke speeltoestellen, de inzet van sociale tewerkstelling bij groenonderhoud of de campagne 'Nijlen fietst de wereld rond'. Ben jij in je dagelijkse leven bezig met thema's als armoede, gezondheid, welzijn, milieu, energie, onderwijs, vrede, gelijkheid, consumptie of mondiale samenwerking? Of ken je iemand die zich daarvoor inzet en een nominatie verdient? Laat het dan weten voor 10 augustus op www.nijlen.be/nominatie-duurzame-held.





De jury zal daarna één of meerdere winnaars aanduiden.





Info: duurzaam@nijlen.be (WAE)