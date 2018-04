"Je betreedt hier een andere wereld" MATTIAS VAN COILLIE HEROPENT VERNIEUWD CAFÉ DE BEEMDEN BERTJE WARSON

05 april 2018

02u36 0 Nijlen Mattias van Coillie heropent woensdag 11 april café De Beemden aan de Vogelzangstraat in Nijlen. "Ik ken de zaak van toen ik heel klein was en vond het hier toen al zalig. Dit is voor mij een droom. Hier beland je in een wereld waar je tot rust kan komen."

"Café De Beemden is een fantastische plek midden in de natuur en de kans om de zaak te runnen kon ik niet laten liggen", vertelt Mattias. Het café ligt aan de oevers van de Nete en een grote vijver waar je reigers en aalscholvers bezig ziet. Ik kan amper wachten tot volgende week woensdag om De Beemden te openen", zegt Mattias van Coillie. Peter Van Camp en Greet Van Rompaey runden het eetcafé bijna dertig jaar en deden hun werk met hart en ziel. Zij wilden het rustiger aan doen en gaven vorig jaar 30 oktober een afscheidsfeest.





Nieuwe toog

"Ik ben hier meteen komen wonen om de legendarische plek in mij op te nemen zodat de ziel van De Beemden niet verloren gaat. Daarna pas ben ik de zaak beginnen renoveren." Er werd een nieuwe toog gebouwd en aanpassingswerken uitgevoerd zodat de zaak groter lijkt.





"Aan het café hebben we een vaste houten constructie met grote ramen gebouwd waar ook feestjes kunnen gehouden worden. Het terras met 250 zitplaatsen loopt tot tegen de vijver en je kan turen naar reigers, aalscholvers en eenden. Je betreedt hier een andere wereld. Een wereld waar je tot rust kan komen. De vorige eigenaars Peter en Greet speelden hier bewust geen muziek, zodat je alleen het ritselen van de wind en de zang van de vogels hoort. En dit blijft zo. Aan De Beemden grenst een bos waar we banken geplaatst hebben voor de scholen die hier vaak op bezoek komen. Kinderen kunnen zich ook amuseren in de grote speeltuin", vertelt Mattias.





De bistro-keuken - die ook vernieuwd werd - biedt eenvoudige seizoensgebonden gerechtjes aan. "We houden het simpel en bakken onder meer op de grill en serveren zomerse slaatjes. Momenteel hebben we een ploeg van zeven mensen om onze zaak te runnen maar we zoeken jobstudenten via werken@beemden.be. We verwachten veel fietsers en wandelaars omdat we pal aan de Netedijken en op de kruising van het Diamantpad liggen", zegt Mattias.





De Beemden wordt feestelijk geopend woensdag 11 april om 11.30 uur. Het bistro-café is elke dag open van 11.30 uur en zaterdag en zondag vanaf 10 uur. Maandag en dinsdag gesloten. Info: www.beemden.be.