"Geen zin in verhuis, wel in vernieuwing" BASISSCHOOL DE CEDER VERKAST DAN TOCH NIET NAAR SITE DE VOS-KETS BERTJE WARSON

07 juni 2018

02u32 0 Nijlen Gezocht: een nieuwe invulling van de industriële site De Vos-Kets aan de Lindekensbaan. Het gemeentebestuur zag basisschool De Ceder graag naar die locatie verhuizen. Al valt er bij de

directeur niet veel enthousiasme te bespeuren: "Verhuis? Dat doen we niet."

Het gemeentebestuur koestert al langer plannen om de site De Vos-Kets een nieuwe invulling te geven. "Bedoeling is dat wij dit gebied, waar destijds zware industrie was, omvormen tot een woonzone met eventueel een school en ambachtelijke handelspanden", legt burgemeester Paul Verbeeck (CD&V) het project uit.





"Vrije Basischool De Ceder, die schuin tegenover de industriële site ligt, kampt met plaatsgebrek. Ze gebruiken nu al mee de parochiezaal. Ofwel moeten ze hun terrein uitbreiden ofwel dienen ze op de site van De Vos-Kets een nieuwe school te bouwen. Het huidige schoolterrein kan dan een woonzone worden met ambachtelijke bedrijfjes", aldus de burgemeester.





Veiligheid en ecologie

Directeur Guy Mertens van De Ceder ziet die verhuis echter iets minder zitten dan de burgervader. "Onze school telt momenteel 335 kinderen, de kleuterschool barst inderdaad uit zijn voegen en al onze 22 lokalen zijn volzet. In 2009 heb ik dan ook een dossier bij AGION (Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) ingediend met als doel de schoolgebouwen te vernieuwen, onder meer door een grotere speelplaats aan te leggen. Wij staan nog steeds achter dit idee.





Ondertussen heeft de school al geïnvesteerd in veiligheid en ecologie. We hebben een nieuwe stookketel op gas en dubbele beglazing aangebracht. We waren dan ook verbaasd om plots de plannen van de gemeente te horen", vertelt de directeur.





"De burgemeester liet ons weten dat hij de school liever ziet verhuizen. Ergens begrijpeijk, al hangt er ook een serieus prijskaartje aan vast. Bij een verhuis naar de overkant dienen we 30 jaar lang jaarlijks 90.000 euro te betalen, een enorm bedrag voor zo'n eenvoudige schoolstructuur. Dat willen we dus niet doen", legt Mertens uit.





De directeur zit verveeld met de situatie: "Zolang het gemeentebestuur een nieuwe school wil op de site De Vos-Kets kunnen wij niet renoveren. Want het KOBA (Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen) moet toestemming geven om de school te vernieuwen en zegt dat wij moeten wachten." De twee partijen lijken momenteel in een impasse te zitten. Afwachten wat dialoog en overleg in de toekomst teweeg zal brengen tussen school en gemeentebestuur. En welke invulling de De Vos-Ketssite zal krijgen.