“Een held? Nee. Maar deze huldiging is wel fijn” GEMEENTE HULDIGT LUDO VERELST NADAT HIJ TACHTIGER UIT NETE REDDE Tim Van der Zeypen

11 november 2018

10u00 0 Nijlen Ludo Verelst (69) uit Kessel bij Nijlen is door de gemeente gehuldigd en kreeg er de bronzen medaille van het Carnegie Hero Fund. De Kesselaar redde samen met een nog andere man de 87-jarige Fons uit de Nete. “Hadden wij er niet geweest, had hij het niet gehaald”, vertelt Ludo.

Eind februari van dit jaar was Ludo aan het wandelen met zijn vrouw Marieke langs de Nete in Lier. “Ik weet nog dat er een hele felle en gure wind stond”, doet Ludo zijn verhaal. “Fons kwam met zijn fiets aangereden en reed in de richting van Duffel. We merkten beiden op dat hij heel wat moeite had om tegen de wind in te fietsen.” De 87-jarige fietser uit Duffel begon meer en meer te zigzaggen en verloor niet veel later door een felle rukwind de controle over zijn stuur. “Hij reed recht de dijk naar beneden en belandde in de Nete”, zegt Ludo. “Zijn fiets bleef half in de modder steken, net zoals hem. Maar wel met zijn hoofd naar beneden.” Ludo aarzelde geen seconde en sprong de Nete in. Samen met een andere man, trokken ze hem er opnieuw uit. “Die man heeft geluk gehad dat we er zo snel bij waren. Anders had hij het niet kunnen overleven vrezen we”, luidt het nog.

Gevloek

Ludo’s vrouw verwittigde inmiddels de hulpdiensten. Die kwamen massaal ter plaatse en hielpen de twee helden om de bejaarde fietser opnieuw op het fiets- en wandelpad naast de Nete te leggen. Inmiddels waren de medische diensten er al. Zij verzorgden de tachtiger ter plaatse en besloten om hem mee te nemen naar het ziekenhuis. “Maar dat was niet naar de zin van de man”, lacht Ludo. “Hij vloekte hevig omdat dit hem was overkomen en vroeg naar zijn fiets. Hij zei tegen de ambulanciers en de politie dat hij verder wou fietsen en nog op eigen kracht thuis zou geraken. Naar onze mening had dat niet gelukt. Dus het was goed dat ze hem hebben kunnen overtuigen om dat niet te doen.”

Bronzen medaille

Bevuild, moe en met de adrenaline nog door het bloed stromen, besloten Ludo en Marieke om even te bekomen in een café in het centrum van Lier. Zo’n negen maanden later ontving burgemeester Paul Verbeeck (CD&V) de Nijlense held op het gemeentebestuur. “Elk jaar rond wapenstilstand nodigen we verdienstelijke Nijlenaars of inwoners die een heldendaad hebben uitgevoerd uit”, legt de burgemeester uit. Nadat het gemeentebestuur, vertegenwoordigers van het leger, brandweer en politie in stoet van het kerkhof naar het gemeentehuis waren getrokken onder begeleiding van een fanfare, werd de bronzen medaille overhandigd.

Geen held

“Nee, ik voel me niet meteen een held. Ik heb gewoon gedaan wat iedereen zou hebben gedaan”, aldus Ludo. “Al moet ik wel zeggen dat deze huldiging heel fijn is en leuk is om een keer mee te maken.” De bejaarde fietser was er op de huldiging niet. “Dat is wel jammer”, besluit Ludo. “Sindsdien heb ik hem nooit meer gezien of gehoord. Spijtig, want ik zou hem graag nog een keer zien.” De medaille en de bijpassende oorkonde krijgen binnenkort een mooi plekje bij Ludo thuis.