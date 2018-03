"Dringend wegwijzers nodig in Kerkevelden" 30 maart 2018

"Er moeten dringend fatsoenlijke wegwijzers komen in de Kerkevelden in Nijlen", zegt René Van Goubergen (Open Vld). Hulpdiensten verliezen er vaak kostbare minuten. Oorzaak is dat op de Oude Bevelsesteenweg in Kessel signalisatieborden geplaatst werden die als het waait omver geblazen worden. Dat zorgt vooral 's avonds en 's nachts voor extra gevaar", zegt Van Goubergen. "Het bejaardentehuis, 22 serviceflats en woningen zijn daar gevestigd. Bezoekers voor de serviceflats die er niet zo bekend zijn komen in een doolhof terecht. Voor de hulpdiensten is dit eveneens een ramp. Bewoners van de serviceflats staan vaak armzwaaiend de weg te wijzen aan de hulpdiensten." Schepen Paul Laurijssen (CD&V) antwoordde dat de losse borden werden verwijderd en een richtingaanwijzer geplaatst wordt. (WAE)