"Dankzij haar leef ik nog, nu zijn we bevriend" BLOEMEN VOOR VROUW DIE VIEL OP SPOOROVERWEG EN HAAR REDSTER BERTJE WARSON

16 mei 2018

02u42 0 Nijlen Gisteren heeft gouverneur Cathy Berx op het gemeentehuis het ereteken van moed, zelfopoffering en menslievendheid uitgereikt aan Rita Goormans (60) uit Nijlen. Zij redde, samen met Agnes Janssens, Maria Nees (84) van een aanstormende trein. Janssens werd eerder al gehuldigd.

"Beste Rita, een ramp geeft kans om moed te tonen", stak gouverneur Cathy Bercx van wal. "Drie jaar geleden aarzelde je geen minuut om een dame die op de sporen lag te redden. Jij en Agnes liepen zonder nadenken naar haar toe en waagden jullie leven. Door jullie kordate optreden werd Maria Nees gered. Niemand van de omstaanders bood hulp. Jullie hebben een heldendaad verricht en geven het goede voorbeeld aan anderen, proficiat." Eerder werd Agnes Janssens (62) uit Olen ook al gehuldigd omdat zij mee het leven redde van Maria Nees. Dit keer was het de beurt aan Rita Goormans uit Nijlen.





Dankbaar

Een stralende Maria Nees (84) doet haar verhaal. "Ik was 's morgens op weg naar de ziekenkas en ik haastte mij om over de spooroverweg aan het station. Plots rinkelde de bel en ging de slagboom naar beneden. Ik was zo hard geschrokken dat ik struikelde en mijn pols brak. Ik raakte niet meer overeind en kon alleen maar toekijken hoe die trein dichterbij kwam. Gelukkig kwamen plots Agnes en Rita me te hulp gesneld. Ze trokken mij recht, ondersteunden mij en sleurden me weg van de sporen. Dat was een kwestie van seconden, want de trein was al vlak bij ons en stopte niet in Nijlen. Rita en Agnes hebben mijn leven gered. Als zij er niet waren geweest, was ik er nu niet meer", vertelt Maria Nees, die het litteken toont van haar gebroken pols.





In shock

Rita Goormans (60) glom van trots tijdens de uitreiking. Maria en zij zijn intussen dikke vriendinnen. Al is de kennismaking een erg nare herinnering voor hen beiden.





"Maria was zo wit als een laken toen we haar vonden. Nooit zal ik dat beeld vergeten", vertelt Rita. "Van ver leek het alsof er een hoopje kleren op de sporen lag. Maar plots zag ik precies iets bewegen. Ik klopte op het raam van een auto die stond te wachten, maar de bestuurder stapte niet uit om te helpen. Dan ben ik maar vlug onder de slagboom door naar de dame gerend. Gelukkig kwam er nog een vrouw helpen. Dat was Agnes Janssens." Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen verkeerde Maria in shock. Ze werd naar het ziekenhuis in Lier gevoerd. Na verzorging mocht ze terug naar het woon-zorgcentrum Heilig-Hart, waar ze verblijft en maanden revalideerde van de polsbreuk. Rita en Maria werden in de bloemen gezet en het gemeentebestuur trakteerde hen op een puike receptie.