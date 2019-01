Zorgversterkers mogen voor garage bij jouw huis parkeren als er P+Z sticker kleeft op zichtbare plaats GUS

16 januari 2019

11u34 0 Nieuwpoort Bij het infopunt Welzijn in het Sociaal Huis in Nieuwpoort kunnen inwoners een Parkeer + Zorg sticker afhalen. Als ze die zichtbaar bij hun woning kleven geven ze aan de erkende zorgverstrekker toestemming om tijdens een huisbezoek voor jouw garage te staan.

Artsen, thuisverpleegsters, kinesisten en andere zorgverstrekkers moeten vaak lang zoeken naar een parkeerplaats als ze een patiënt thuis verzorgen. Nieuwpoort wil hen helpen met de P+Z sticker en -kaart. P+Z staat voor Parkeer + Zorg. Enkel zorgverstrekkers met een RIZIV-nummer of erkenning als zorgkundige door de Vlaamse overheid kunnen zo’n kaart afhalen. De Nieuwpoortenaar op zijn beurt kan gratis een P+Z sticker verkrijgen bij het Sociaal Huis in de Astridlaan. Ze kleven die op een goed zichtbare plaats aan de straatzijde. Info: 058 22 38 75 of sociaalhuis@nieuwpoort.be.