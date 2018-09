Zo zal het nieuwe sport- en jeugdcentrum eruitzien 01 september 2018

02u26 0 Nieuwpoort Als alles volgens plan verloopt, dan opent de stad Nieuwpoort in 2021 zijn eerste volwaardige sporthal. Nu moeten de sportieve Nieuwpoortenaren zich nog beredderen met een kleine sportzaal bij het zwembad. De nieuwe sporthal en open jeugdcentrum kosten zo'n 15 miljoen euro.

"We zullen het huidige jeugdcentrum, dat versleten is en bovendien veel te klein, afbreken", zegt sportschepen Rik Lips (CD&V). "Het sportcomplex zal uit drie grote speelvelden bestaan, zes kleedruimtes voor de binnensporters en nog eens zes kleedruimtes voor de voetballers en atleten. Er komt ook een cafetaria. Aansluitend bouwen we het nieuwe open jeugdcentrum. We zorgen voor verschillende klaslokalen en een polyvalente ruimte. De ruimtes zullen geschikt zijn voor een speelpleinwerking met 160 kinderen. Er komt ook een afgesloten tuin in en een speelweide. Ondergronds laten we een zeventigtal parkeerplaatsen bouwen, zodat de wijk niet met verkeersdruk te kampen krijgt. Zodra dit project is gerealiseerd, zullen we op het gelijkvloers in de sportzaal bij het zwembad een lokaal voor gevechtssporten inrichten, op de eerste verdieping komt er een spiegelzaal voor de dansers. Tijdens de werken willen we met de Chiro samenwerken voor de speelpleinwerking. De sportdienst zal tijdelijk naar het zwembad verhuizen." (GUS)