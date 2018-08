Zeventiger opgelicht via tweedehandssite 18 augustus 2018

Een 75-jarige man uit Nieuwpoort werd het slachtoffer van oplichting via het internet. De man deed aangifte bij de politie nadat hij een scanner aan 300 euro had te koop gesteld op Tweedehands.be. De koper vroeg hem om 800 euro over te schrijven als borg via PayPal om zeker te zijn over de aankoop. Daar ging de verkoper tot zijn spijt op in. De man kreeg zijn 800 euro borg niet terug en is ook zijn scanner kwijt. De politie start een onderzoek. (BBO)