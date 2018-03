Wordt dit hoogste woontoren aan zeedijk? GUDRUN STEEN

03 maart 2018

02u33 0 Nieuwpoort NIEUWPOORT - De hoogste woontoren langs de zeedijk aan onze kust. Dat 'idee', zoals de Nieuwpoortse burgemeester Geert Vanden Broucke het omschrijft, is 'Cond'OR' met 24 bouwlagen.

"Het project 'Cond'OR' moet een landmark worden aan de kust." Dat zegt Gino Weyne van het Nieuwpoortse bedrijf Condius, dat de bouw samen met de familie Lafaut wil realiseren. "Aan de kant van de Zeedijk willen we een woontoren van ongeveer 24 bouwlagen optrekken die licht overhelt, zoals een zeil van een schip. Door de hoogte kunnen we op het gelijkvloers een belevingsruimte inrichten met een plein, kunstgalerijen en winkels. Aan de kant van de Albert I-laan bouwen we dan veel lager met extra open ruimte. De buurt hoeft dus zeker niet te vrezen voor inbreuk op de privacy of vermindering van licht en zicht. Voor ons primeert de architectuur. We willen af van het idee om de kustlijn vol te bouwen met karakterloze appartementen die aan elkaar hangen. Het is de bedoeling een iconisch gebouw te realiseren dat mensen aantrekt en een bijkomende boost geeft aan de buurt waar nu weinig passage is. De appartementen zullen gemiddeld 120 vierkante meter groot zijn. Van de Albert I-laan zal je zicht krijgen tot op de Zeedijk. De garages richten we ondergronds in."





95 flats?

Weyne stelde zijn plannen voor op de Gecoro, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. In het verslag lezen we dat er aan de kant van de Zeedijk 79 appartementen zouden komen, en aan de kant van de Albert I-laan 16. 95 in totaal dus. Ondergronds zouden er over drie bouwlagen al zeker 120 garages komen. De ontwikkelaar beklemtoont dat die aantallen nog niet exact zijn. "Het kan een aantrekkingspool zijn om de winkelstraat van Nieuwpoort-Bad te verlengen", reageert voorzitter Harry Dierinck. "Om groene en open ruimte te kunnen creëren, is het nodig dat de ontwikkelaar in de hoogte bouwt."





Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) is ontgoocheld dat raadslid Arnel Lemaire (sp.a), die ook lid is van de Gecoro, het project ter sprake bracht op de gemeenteraad.





Niet wettelijk

"Dit is nog maar een idee waarvoor geen bouwaanvraag is ingediend, dus hebben we er ook nog geen standpunt over. Vandaag voldoet het plan alvast niet aan de wettelijke normen. Aan de kant van de Zeedijk mag tot negen bouwlagen hoog met een technische verdieping gebouwd worden en aan de Albert I-laan vijf bouwlagen en twee in het dak. Er zijn wel enkele uitzonderingen tot achttien bouwlagen."





Elders aan de Westkust is hoogbouw nog niet toegelaten. Op de Zeedijk in De Panne kan er tot acht bouwlagen komen met een extra technisch verdiep. Ook in Koksijde is het aantal bouwlagen voor appartementen langs de Zeedijk beperkt tot acht. Op de Oostendse Zeedijk is de maximale bouwhoogte 16 verdiepingen.