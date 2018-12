Word jij model voor stad Nieuwpoort? Bart Boterman

31 december 2018

14u47 0 Nieuwpoort De stad Nieuwpoort zoekt inwoners die vrijwillig model willen staan op foto’s en filmpjes van hun stad. Wie zich geroepen voelt, moet zijn of haar gegevens met bijhorende foto opsturen. “We willen de inwoners van Nieuwpoort en deelgemeenten betrekken om samen onze stad te promoten”, zegt Tom Bellefroid van de Dienst Communicatie.

“Het gaat om een nieuw concept dat kadert in de vernieuwing van het stadsmagazine en de website. Mensen van hier kunnen ons beeldmateriaal, brochures en promotiefilmpjes veel meer authenticiteit en kleur geven”, aldus Tom Bellefroid. Het is de bedoeling om een lijst aan te leggen met kandidaat-modellen. “Afhankelijk van het thema kunnen mannen, vrouwen, kinderen en personen met een specifieke culturele achtergrond opgeroepen worden. De enige vereiste is dat je er volledig voor wil gaan”, gaat hij verder.

Hoeveel keer de kandidaat-modellen opgeroepen kunnen worden, is nog niet duidelijk. “We wachten eerst de respons af en zullen dan bekijken wat de mogelijkheden zijn. We houden de kandidaten regelmatig op de hoogte”, aldus Bellefroid. Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur indienen via deze link. Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met communicatie@nieuwpoort.be.