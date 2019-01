WOII-foto niet in Raversijde maar in Nieuwpoort genomen GUS

03 januari 2019

07u11 0 Nieuwpoort Nieuwpoorts toerismeschepen Bert Gunst (CD&V) vond toevallig op het internet een foto van de Duitse veldmaarschalk Erwin Rommel. Daarbij stond dat het beeld in Raversijde werd genomen maar Gunst ontdekte dat Rommel op de Nieuwpoortse Zeedijk stond.

“Ik ben geïnteresseerd in alles wat met de oorlog te maken heeft. In mijn voortdurende zoektocht naar unieke beelden stootte ik op deze foto”, toont Bert Gunst. “Daarop zien we veldmaarschalk Erwin Rommel van het Duitse leger. Bij de informatie op het internet stond dat die foto in 1943 werd genomen in Raversijde. Gezien ik Nieuwpoort goed ken, wist ik onmiddellijk dat dit niet klopte. Rommel stond op de Zeedijk in onze kuststad met het Grand Hotel op de achtergrond. Ik ken dat gebouw heel goed omdat het één van de locaties is tijdens de belle epoquewandelingen die ik mee help begeleiden. Ik zal de foto een plaats geven in de volgende verhaalwand over Nieuwpoort tijdens de Tweede Wereldoorlog in mijn horecazaak The Newport Times.”

“Het was Hitler die Erwin Rommel op 5 november 1943 benoemde tot inspecteur van de Atlantikwall”, zocht Gunst op. “Hij moest het deel van de verdedigingswerken tussen de Noordzee en de Golf van Biskaje inspecteren en de resultaten rapporteren. Bedoeling van zijn werk was om de geallieerde invasie tegen te houden. De bewuste foto die ik vond moet in die periode zijn gemaakt.”