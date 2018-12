Winkeldief komt opnieuw over de vloer en wordt betrapt BBO

16 december 2018

17u02 0 Nieuwpoort In Nieuwpoort-Bad werd zondagmiddag een dief betrapt door personeel van de handtassenwinkel Allure in de Albert I-laan. Volgens de politie werd de dief herkend door de winkelbediende na een eerdere diefstal.

Dit keer had de man drie lederen portefeuilles weggestoken in zijn jas. De politie werd erbij gehaald en de die hield de dief ter plaatse tegen. Hij werd meegenomen voor verhoor en kreeg een proces-verbaal voor winkeldiefstal. Er wordt onderzocht of hij nog in aanmerking komt voor andere winkeldiefstallen. Het parket zal later oordelen over een eventuele vervolging voor de correctionele rechtbank.