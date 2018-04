Wijnhandelaar ontsnapt aan 287.000 euro boete 21 april 2018

Een 60-jarige zakenman uit Nieuwpoort is in de rechtbank ontsnapt aan een monsterboete voor het verhandelen van illegale sigaretten. E.V. verhuurt twee loodsen in Nieuwpoort aan een Britse firma. De douane was getipt dat er in de loodsen tal van illegale sigaretten lagen. Ze gingen vorig jaar op controle en net op dat moment reed een Spaanstalige trucker de loods binnen. In zijn truck zaten liefst 20.000 pakjes sigaretten zonder fiscaal bandje, illegale sigaretten dus. De bedrijfsleider moest tekst en uitleg geven, maar kon de rechter overtuigen dat hij met de zaak niets te maken had. Hij werd vrijgesproken. "Hij gebruikt die loodsen voor zijn eigen wijnhandel en verhuurt de overige ruimtes aan de Britse firma. Hij dacht dat het voor de stockage van kledij was. Van sigaretten wist hij niets." De rechter sprak hem vrij en daarmee ontsnapt de man aan een monsterboete van 287.000 euro. Die mag de trucker nu ophoesten. De douane zal daarop bovendien nog eens 9.7 procent interest aanrekenen. (JHM)