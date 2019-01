Wie is ‘The best of Nieuwpoort’? GUS

08 januari 2019

De dienst Cultuur van Nieuwpoort is op zoek naar talent in eigen stad. Inschrijven kan nog de hele week en wie weet sta jij op 23 februari te schitteren op het podium.

‘The Best of Nieuwpoort’ is geen wedstrijd maar een plezierige show vol entertainment. Iedereen mag een gooi doen naar eeuwige roem. De dienst Cultuur is op zoek naar talent in alle vormen en maten en ook de discipline speelt geen rol. Kandidaten kunnen zich tot donderdag 10 januari inschrijven via cultuur@nieuwpoort.be of bel naar 058 79 50 00. De talentenshow is op 23 februari gepland.