Werken stormvloedkering gestart 16 juni 2018

De eerste stalen platen voor de damwand in de havengeul van Nieuwpoort staan er. Ze maken deel uit van de stormvloedkeringsmuur waarin de Vlaamse overheid 58 miljoen euro pompt. Bedoeling is dat de verschuifbare wand de kust en het hinterland beschermt tegen de stijgende zeespiegel. De damwand, langs weerszijden van de havengeul, bestaat uit 340 stalen platen. Omloopriolen zorgen voor een minder sterke stroming van het water. Er wordt nog gewerkt tot en met de eerste week van juli, daarna ligt de karwei stil tot de voorlaatste week van augustus. Het zal minimaal drie jaar duren vooraleer de muur af is. (GUS)