Werken nieuw provinciedomein Koolhofput gestart GUS

04 maart 2019

10u43 0 Nieuwpoort De provincie investeert 1,7 miljoen euro in het provinciedomein Koolhofput op de grens van Nieuwpoort met Oostduinkerke. Eind dit jaar zouden alle werken achter de rug moeten zijn.

De voorbereidende werken zijn gestart voor de herinrichting van de Koolhofpunt. “We willen het domein toegankelijker maken. Daarenboven zullen we het laten aansluiten op de groene fietsgordel rond Nieuwpoort en het recreatieve pad Frontzate”, licht gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (sp.a) toe. “Aan de inkom van het domein richten we een rust- en picknickzone in. Rond de put leggen we halfverharde wandelpaden en nieuwe voetgangersbruggen aan. Aan het kanaal Nieuwpoort-Diksmuide breiden we de picknickzone uit. Door de oeverzones natuurvriendelijk in te richten zullen rietkragen ontstaan, de ideale paaiplaats voor vissen en amfibieën. Door de vogelkijkwand zullen de natuurliefhebbers kunnen turen naar de vele water- en weidevogels.” De werken kosten ruim 1,7 miljoen euro en moeten eind dit jaar klaar zijn. Er is een subsidie van 320.000 euro omdat het pas in het Europese project Vedette. De kanaalbrug bij de Frontzate werd vorig jaar hersteld. De Frontzate zelf wordt in 2021 aangepakt. Dat pad verbindt Diksmuide met Nieuwpoort.