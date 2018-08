Werken in Franslaan starten woensdag 31 augustus 2018

De derde fase van de werken in de Franslaan in Nieuwpoort-Bad start komende woensdag. Het gaat om het deel tussen de Lefebvrestraat en het Sint-Bernardusplein. Het opbreken van de weg gebeurt in fasen. Daarna volgen de rioleringswerken en het plaatsen van de nutsleidingen. De nieuwe straatverhardingen, de groenaanleg en de openbare verlichting vormen het sluitstuk. Als het weer mee zit, moet die derde fase van de werken in de Franslaan klaar zijn tegen juni volgend jaar. (GUS)