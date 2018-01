Werken in Albert I-laan starten 31 januari 2018

De wegen- en rioleringswerken in de Albert I-laan tussen het kruispunt Jozef Cardijnlaan en de Louisweg in Nieuwpoort zijn gestart. "We breken een stuk van de rijweg op zodat we er een dubbelrichtingsfietspad en groenzones kunnen aanleggen", zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). "We sluiten ook de woningen aan op het gescheiden rioolstelsel en laten de openbare verlichting vernieuwen. Door in vier fasen te werken, hopen we de hinder te kunnen beperken. We beginnen tussen het kruispunt Jozef Cardijnlaan en Victorlaan. Houd rekening met de omleidingen." De heraanleg kost 4,8 miljoen euro. (GUS)