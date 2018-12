Wegenwerken in Nieuwpoort-Stad klaar tegen eind maart Bart Boterman

31 december 2018

15u52 0 Nieuwpoort Op maandag 7 januari start de laatste fase van de wegenwerken in het centrum van Nieuwpoort-Stad. Het stuk Oostendestraat tot aan de Kaai wordt opengebroken en heraangelegd. De werken zullen eind maart voorbij zijn.

De heraanleg van de Potterstraat, Marktstraat, het eerste deel van de Oostendestraat en het kruispunt van de Langestraat met Marktstraat is achter de rug. Enkel het laatste deel van de Oostendestraat moet nog onder handen worden genomen. Vanaf volgende maandag breken wegenwerkers de trottoirs open en vinden ook werken aan het elektriciteitsnet plaats. Volgens het stadsbestuur zullen die werken tegen midden maart klaar zijn. Daarna wordt de straatinrichting heraangelegd om de weg eind maart opnieuw open te stellen voor verkeer.

Tijdens de werken is een omleiding voorzien. Op de Kaai wordt het verkeer omgeleid via de Valkestraat. Anderzijds is plaatselijk verkeer mogelijk via de Langestraat.