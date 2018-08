Watersport verboden wegens blauwalgen 31 augustus 2018

Er zijn blauwalgen aangetroffen in de waterlopen en oevers van de Koolhofput, Veurne-Ambacht en Noordvaart in Nieuwpoort. Het is verboden om die zones te betreden of er aan water- en hengelsport te doen. Blauwalgen zijn bacteriën die leven in zoet water en eruitzien als wier. Bij voldoende licht en hoge temperaturen vermenigvuldigen ze zich. De toxische stoffen die de bacterïen afscheiden, kunnen wel degelijk schadelijk zijn voor mens en dier. (GUS)