Wapen in auto 'door Facebookproblemen' 21 juni 2018

Een Fransman had een originele verklaring in petto voor de politie na een verkeerscontrole op 15 februari vorig jaar in Nieuwpoort. S.R. werd toen aan de kant gezet en in zijn auto vond de politie een leeg koffertje voor een wapen.





Onder de zetel zat dan een alarmpistool geladen met twee patronen van blanke munitie, klaar om te gebruiken.





"Ik heb dat wapen bij doordat ik problemen heb op Facebook", legde de Fransman uit. "Daardoor voel ik me veel veiliger met het wapen. En enkele maanden geleden was er een grote vechtpartij in Frankrijk, dus heb ik dat wapen bij." De man riskeert 2 maanden cel en een geldboete. Vonnis op 4 juli.





(JHM)