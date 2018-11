Wandelaar valt in put van twee meter voor wegenwerken BART BOTERMAN

13 november 2018

In de Franslaan in Nieuwpoort is maandagavond rond 18.15 uur een wandelaar in een twee meter diepe put van wegenwerken gegleden. De brandweer werd opgeroepen om de voetganger te redden. De man raakte niet op eigen houtje naar boven door het losse zand en aarde. Hij bleek ongedeerd en kon net zoals de brandweerlieden snel beschikken, weliswaar met wat vuile kledij.