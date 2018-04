Wagen belandt tegen gevel woning 03 april 2018

In de Langestraat in Nieuwpoort verloor een 23-jarige bestuurder uit Nieuwpoort zaterdagnacht om 2 uur de controle over zijn stuur. Hij ramde met z'n wagen een verkeerspaaltje en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen de gevel van een woning. De man liep lichte verwondingen op in z'n gezicht en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. In het loop van de nacht mocht hij daar opnieuw beschikken. De schade aan de gevel van het huis bleef beperkt. (SDVO)