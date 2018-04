Vrouw vernielt kippenhok buur en stapt zelf naar politie: "Ik was het. Ik háát hem gewoon" 28 april 2018

02u29 0 Nieuwpoort De rechter in Veurne moest zich gisterenochtend buigen over een wel erg zielige burenruzie die al jaren aansleept in Nieuwpoort. M.V. moest zich verantwoorden omdat ze het maar niet kan laten om beschadigingen aan te brengen bij haar buurman.

Opvallend is dat de vrouw zélf naar de politie stapte, nadat ze op 6 december 2016 was binnengedrongen in de tuin van haar buurman. Ze had zelf nota bene gewacht tot de man op reis was om toe te slaan. Ze drong de tuin binnen, vernielde het kippenhok van de man, trok een afsluiting kapot, maakte twee gaatjes in de rolluiken en stal twee houten planken en een steen. Daarna trok ze naar de politie. "Ik heb al die beschadigingen aangebracht", sprak ze. "Ik kan me niet bedwingen. Ik haat hem gewoon."





Notenboom

Voor de rechter gaf ze meer uitleg over haar daden. "Die man is mij al jaren aan het pesten ", zei ze. "Het gebeurt vooral verbaal, maar hij doet het altijd op een subtiele manier. Hij sloeg me ook al eens. Alles begon met de notenboom van de man, waarvan de takken over de gemeenschappelijke afsluiting groeiden. Er kwam al een vrederechter aan te pas maar na advies van een groendeskundige bleek dat de boom moest blijven staan. Hij had die man gewoon in zijn zak. Wel, al zijn nootjes vallen in mijn tuin, dus heb ik zijn kippenhok vernield", sprak de vrouw. De rechter vroeg aan de vrouw of het nu echt zo moeilijk is om elkaar gerust te laten. Voor het vandalisme riskeert de vrouw 3 maanden cel en 300 euro boete. Vonnis op 25 mei. (JHM)