Vrouw die in vaart reed, pleegde wanhoopsdaad BBO en JHM

07 december 2018

12u21 0 Nieuwpoort Het ongeval in Nieuwpoort van donderdagavond, waarbij een vrouw met haar Citroën C1 langs de Boterdijk in het kanaal reed en stierf, is waarschijnlijk een wanhoopsdaad.

Het waren de beheerders van de sluizen die de auto in het water zagen rijden op camerabeelden. Volgens het parket van Veurne wijzen alle elementen in de richting van een wanhoopsdaad. Het slachtoffer is de 42-jarige S.L. uit Lombardsijde bij Middelkerke. Mugartsen probeerden haar nog een half uur lang tevergeefs te reanimeren nadat duikers haar uit het autowrak hadden gehaamd, maar die hulp kon niet meer baten.