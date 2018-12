Voor rechter na dronken botsing tegen drie geparkeerde wagens JHM

03 december 2018

14u03 0 Nieuwpoort Een wijnhandelaar heeft zich in de politierechtbank van Veurne moeten verantwoorden voor een ongeval dat hij veroorzaakte toen hij dronken was.

Op 6 november om 23.10 uur ’s avonds knalde J.G. met zijn wagen eerst tegen een boordsteen in de Marktstraat in Nieuwpoort om daarna drie geparkeerde wagens aan te rijden. Een van die auto’s was na het ongeval volledig vernield. Toen de politie ter plaatse kwam en J.G liet blazen, bleek hij 2.39 promille in zijn bloed te hebben. “Ja, hij was dronken”, geeft zijn advocaat toe. “Maar dat was niet de oorzaak van het ongeval. Hij kreeg een oproep op zijn telefoon en wou die handsfree beantwoorden. Daarbij week hij even uit. Hij reed tegen die stoeprand en had daardoor een klapband. Dat veroorzaakte de crash.” Omdat de schade van een van de wagens nog niet vergoed werd, werd de zaak uitgesteld naar 14 januari.