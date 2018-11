Voor rechter na diefstal bij eigen stiefvader 28 november 2018

02u25 0

De 24-jarige Glenn D. uit Veurne stond gisteren samen met drie anderen terecht voor een inbraak bij zijn eigen stiefvader. De vier gingen aan de haal met twee kluizen met daarin in totaal 7.000 euro. Volgens Glenn D. werd hij gedwongen. "Maar op camerabeelden ging hij als een mak lammetje met de overvallers mee", stelt de procureur. Glenn D. gaf al snel toe dat hij de inbraak pleegde samen met Christof D. (32) uit Nieuwpoort, de Nederlander Geronimo T. (26) en Robbie V. (35) uit Veurne. Die laatste liet verstek gaan. Hij is de voormalige uitbater van danscafé Koko Royal in Koksijde, dat in febuari de deuren sloot. Volgens het parket bevindt Robbie V. zich mogelijk in Spanje. Ook Christof D. gaf toe dat hij betrokken was bij de inbraak en allebei wezen ze Geronimo T. aan als vierde dader. Het viertal riskeert celstraffen van 18 tot 30 maanden cel. Ze stonden eveneens terecht voor de afpersing van een klant van de Koko Royal die in een dronken bui een gyprocmuur stuk had geslagen. Vonnis op 11 december. (BBO)