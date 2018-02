Voor de spoorwegarbeiders die het leven lieten 16 februari 2018

Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) en de Vriendenkring van de Spoorwegweerstand hebben een herinneringsbord onthuld op de hoek van de Astridlaan en de Langestraat.

Het is 150 jaar geleden dat er voor het eerst een trein reed tussen Diksmuide en Nieuwpoort. Het Koninklijk Verbond Veteranen en Sympathisanten van Koning Albert I verleenden hun medewerking. Het bord is opgedragen aan de duizenden spoorwegarbeiders die tijdens de aanleg, het onderhoud of door oorlogsgeweld het leven lieten. In de hal van het stadhuis kan je de geschiedenis leren tijdens een expo. Tot mei 1952 was er personenvervoer op de treinlijn en tot 1974 werden er nog goederen vervoerd. Vandaag doet de oude treinlijn dienst als het fietspad Frontzate. (GUS)