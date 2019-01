Voka pleit voor vlotter verkeer ter zee, ter land en in de lucht GUS

29 januari 2019

10u59 0 Nieuwpoort Bij het begin van het nieuwe jaar pleit Voka voor een vlottere verbinding over het water door overslagpunten te bouwen in Veurne en Diksmuide. Het denkt ook aan droneports op de basis in Koksijde, bij de luchthaven in Oostende en de haven in Zeebrugge.

Als het verkeer vastloopt op de weg dan moet het maar over het water. Dat vindt Voka. “Er zijn waterlopen genoeg maar die moeten we bedrijfsvriendelijker inrichten”, stelt regioverantwoordelijke Jonas Plouvier. “Overslagpunten zijn nodig om de goederen over te plaatsen van de weg naar de binnenvaart. Die kunnen komen aan het Lokanaal op het kruispunt van de Vaartstraat en de Werkplaatsstraat in Veurne en aan de IJzer in Diksmuide. Over het water kan jaarlijks 250.000 ton goederen verscheept worden. Het uitbaggeren van de bestaande waterlopen is uiteraard een must. Als de sluis van Plassendale aangepast wordt, kan er bovendien vlotter vaartverkeer naar Oostende, Brugge, Gent en Antwerpen.”

Voka denkt niet alleen aan het water maar ziet ook een toekomst in de lucht. “Inzetten op de dronetechnologie is nodig. Daarom pleiten we voor een droneport zoals die al bestaat in Limburg”, vervolgt Plouvier. “Mogelijke locaties zien we op de luchtmachtbasis in Koksijde, de luchthaven in Oostende en de haven in Zeebrugge. In Koksijde kan de focus liggen op onderzoek en ontwikkeling en in Oostende kan het accent komen op de commerciëlere sector.”

Tot slot ijvert Voka ervoor om ook over de weg een vlot verkeer mogelijk te maken. De heraanleg van de N8 zonder doorgaand verkeer door de dorpen en met een constante snelheid van 90 kilometer per uur is volgens de werkgeversorganisatie primordiaal voor de ontsluiting van de Westhoek. De zuidwestelijke omleidingsweg in Diksmuide is een dossier dat Voka ook op de voet volgt.