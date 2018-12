Voetganger lichtgewond Bart Boterman

10 december 2018

18u04 0

In de Willem De Roolaan in Nieuwpoort werd maandagmorgen rond 8.20 uur een voetganger opgeschept op het zebrapad. De 53-jarige bestuurder van een Volvo V40 had de overstekende voetganger te laat opgemerkt. Het slachtoffer liep een letsel aan de arm op en werd naar het ziekenhuis overgebracht met een ambulance.