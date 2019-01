Vlaams Belang opnieuw in gemeenteraad GUS

04 januari 2019

10u20 0 Nieuwpoort De Nieuwpoortse gemeenteraad is zonder problemen geïnstalleerd. Sp.a verdedigt zijn standpunten deze legislatuur onder Pro Nieuwpoort. Nog nieuw is dat Vlaams Belang opnieuw deel uitmaakt van de oppositie.

CD&V behoudt in Nieuwpoort zijn absolute meerderheid. Nieuw gezicht in het schepencollege is Ann Gheeraert. Zij is bevoegd voor onder meer Toerisme. Jos Decorte mag het bijzonder comité voor de sociale dienst voorzitten. Oud-schepen Rik Lips zit dan weer de gemeenteraad voor. Bert Gunst, Frans Lefevre en Kris Vandecasteele zijn de overige schepenen en Geert Vanden Broucke blijft burgemeester. De nieuwkomers bij CD&V zijn Bill Vermeylen, Sara Neudt en Maarten Claeys. Eddy Louwie, Wim Demeester, Karin Debruyne-Vancoillie, Adina Counye en Patricia Markey-Deconinck vervolledigen de CD&V-fractie. N-VA behoudt twee zetels met Matthias Priem en Sabine Slembrouck. Die partij verloor er één aan Johan Vanblaere van Vlaams Belang. Nicolas Vermote, Jo Rousseau en Arnel Lemaire vertegenwoordigen Pro Nieuwpoort.

De eedaflegging verliep zonder problemen. Bij Ann Gheeraert en Jos Decorte was er wel even hulp nodig om het lint in de juiste positie te krijgen.

Verder werden Maarten Claeys, Wim Demeester, Eddy Louwie, Jo Rousseau en Karin Debruyne-Vancoillie aangesteld als politieraadsleden. In het bijzonder comité voor de sociale dienst zetelen naast voorzitter Jos Decorte voor CD&V An Beun, Marianne Pottie en Christina Van Nieuwenhoven, voor N-VA Christian Boute en voor Pro Nieuwpoort Nele Decorte.

De volgende gemeenteraad vindt op 24 januari om 19.30 uur plaats.